Neuhausen am Rheinfall - Der Verpackungshersteller SIG hat im ersten Quartal beim Wachstum und vor allem bei der Marge besser abgeschnitten als erwartet. Die Börse spendiert Beifall. SIG befindet sich in einer Übergangsphase. In dieser soll das Schaffhauser Unternehmen, das seit Anfang März mit Mikko Keto einen neuen CEO hat, schrittweise zu höheren Wachstumsraten zurückfinden und wieder bessere Margen erzielen. Die Resultate des ersten Quartals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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