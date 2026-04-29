Der Halbleitersektor steht dort, wo Anleger besonders vorsichtig werden sollten: nicht wegen schwacher Perspektiven, sondern wegen zu viel Euphorie in zu kurzer Zeit. Der SOXX, der große US-Halbleiter-ETF, notiert inzwischen extrem weit über seiner 200-Tage-Linie. Genau solche Abstände waren in der Vergangenheit selten nachhaltige Einstiegspunkte. Um das Jahr 2000 markierte ein ähnlicher Überhitzungszustand den Beginn einer langen Bereinigung. Auch heute ist der Markt technisch heiß gelaufen. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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