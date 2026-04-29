Die ThyssenKrupp-Aktie schießt am Mittwochmorgen völlig unerwartet um +11% in die Höhe und springt damit fast wieder auf ein zweistelliges Kursniveau. Steckt hinter dem Kurssprung ein Gamechanger und sollten Anleger den MDAX-Titel im Portfolio haben? Ein Minderheitsverkauf Auslöser des heutigen Kurssprungs der ThyssenKrupp-Aktie ist die Nachricht, dass der finnische Aufzugshersteller Kone seinen Wettbewerber TK Elevator kaufen will. Inklusive Schulden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de