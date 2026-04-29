Die Elektromobilität steht derzeit an einem geopolitischen Scheideweg: Sie ist nicht mehr nur ein Klimaprojekt, sondern zunehmend ein sicherheitspolitisches Instrument. Die Eskalationen im Nahen Osten wirken wie ein Katalysator auf die Stimmung in der Gesellschaft, weil sie die strukturelle Abhängigkeit von fossilen Energien erneut schmerzhaft sichtbar machen. Steigende Öl- und Benzinpreise sind historisch betrachtet der stärkste kurzfristige Treiber für alternative Antriebe und genau dieses Muster ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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