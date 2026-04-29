Finanzierung von Batteriespeicherprojekt (BESS)
Die in Hilden ansässige GEPVOLT SE hat eine neue siebenjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A460DL7) aufgelegt und betritt damit den Kapitalmarkt. Die unbesicherte Anleihe hat ein Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro, läuft bis zum 1. Januar 2033 und ist mit einem festen Kupon von 8,00 % p.a. ausgestattet, der halbjährlich ausgezahlt wird. Die Anleihe ist bereits an der Börse Frankfurt gelistet und kann zudem über die Emittentin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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