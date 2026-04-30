Yverdon-les-Bains - Der Batteriehersteller Leclanché hat einmal mehr die Publikation seines Jahresberichts verschoben. Die SIX Exchange Regulation (SER) hat eine Verlängerung der Veröffentlichungsfrist bis Ende Mai 2026 genehmigt. Gemäss den ungeprüften Zahlen ist das Westschweizer Unternehmen auch im vergangenen Jahr tief in der Verlustzone geblieben. Der Nettoverlust belief sich 2025 laut den provisorischen Zahlen auf 72,9 Millionen Franken, wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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