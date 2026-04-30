Das Vergleichsportal Verivox hat die Preisentwicklung von Balkonkraftwerken in den vergangenen fünf Jahren untersucht. Obwohl die Stecker-Solargeräte heute 800 statt 600 Watt leisten, sind die Preise um rund ein Drittel gefallen. Laut einer Analyse des Vergleichsportals Verivox sind die Preise für Balkonkraftwerke in den vergangenen fünf Jahren um rund ein Drittel gefallen. Gleichzeitig liefern die Stecker-Solaranlagen heute mehr Leistung und können sich bereits nach drei bis fünf Jahren amortisieren.Ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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