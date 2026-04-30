EBIT steigt auf über 30 Mio. Euro, Jahresgewinn von 13,4 Mio. Euro

Die HÖRMANN Industries GmbH verzeichnet im Geschäftsjahr 2025 eine insgesamt sehr positive Entwicklung und steigert sowohl Umsatz als auch Ergebnis. Der Umsatz erhöht sich auf 697,4 Mio. Euro (Vorjahr: 678,9 Mio. Euro), während das EBIT deutlich auf 30,4 Mio. Euro (Vorjahr: 24,3 Mio. Euro) zulegt. Das EBITDA verbessert sich auf 50,0 Mio. Euro, der Jahresüberschuss steigt auf 13,4 Mio. Euro. Auch der operative Cashflow entwickelt sich mit 39,9 Mio. Euro spürbar stärker als im Vorjahr.

Die Ergebnisverbesserung ist vor allem auf Effizienzsteigerungen, Portfoliooptimierungen, Preisanpassungen sowie einen vorteilhaften Produktmix zurückzuführen. Zudem profitiert der Konzern von seiner breiten Diversifikation, während im Automotive-Segment trotz schwierigem Marktumfeld der Turnaround ...

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