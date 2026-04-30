Die aream Group hat einen europäischen Investmentfonds im Bereich Erneuerbare Energien mit einer integrierten Investitionsstrategie aufgelegt: Der Clean Energy Future Fund II (CEFF II) verfolgt eine Investitionsstrategie, die erneuerbare Stromerzeugung mit Speicherlösungen kombiniert, um damit die Nutzung der am Markt knappen Netzanschlüsse zu verbessern. Gleichzeitig wird die Stromvermarktung stärker berücksichtigt. "Mit diesem hybriden Ansatz nutzen wir die Änderungen und stärkeren Volatilitäten der europäischen Strommärkte für unsere Investoren", sagt Markus W. Voigt, CEO der aream Group. Der CEFF II investiert schwerpunktmäßig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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