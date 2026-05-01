Liebe Börsianer, 2026 muss man am Aktienmarkt dabei sein. Das hat die vergangene Börsenwoche mit Unternehmenszahlen bei Apple, Amazon, Meta, Microsoft und Google gezeigt. In unseren Portfolios haben sich die Aktien von Infineon, selbstverständlich Google erneut und beispielsweise auch Adidas sehr positiv hervorgetan. Unser zwei Tage vor den Quartalszahlen erworbene Call auf Adidas UQ9JE5 liegt bereits 50 % im Plus. Doch es sind 2026 nicht nur Unternehmen aus dem Bereich KI, die auftrumpfen. Caterpillar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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