Amagvik AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
MEDIENMITTEILUNG
Die Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) veröffentlichte heute das Jahresergebnis 2025. Im Geschäftsjahr 2025 fokussierte sich der Verwaltungsrat auf die Verbesserung der Liquiditäts- und Bilanzsituation der Gesellschaft und zu diesem Zweck veräusserte die Gesellschaft das Wohnprojekt in Dussnang-Oberwangen/TG im ersten Halbjahr 2025. Zudem wurde im ersten Halbjahr 2025 ein Teil des ehemaligen Darlehens Amagvi Vierte AG (31.12.2024: TCHF 2'933) durch den damaligen Hauptaktionär und Verwaltungsratspräsidenten Michael Oehme1 im Umfang von TCHF 1'500 als gesetzliche Kapitaleinlagereserve eingebracht und der verbleibende Betrag im Kontokorrent des Aktionärs Michael Oehme ausgewiesen.
Bilanz per 31. Dezember 2025
1 Verstorben im Januar 2026
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Amagvik AG
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Amagvik AG
|Chamerstrasse 172
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 41 749 40 76
|E-Mail:
|info@amagvik.ch
|ISIN:
|CH1307959705
|Valorennummer:
|130795970
|Börsen:
|BX Berne eXchange
|EQS News ID:
|2321048
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|/ EQS News-Service
2321048 06.05.2026 CET/CEST