EQS-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
07.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SNP Schneider-Neureither & Partner SE
|Speyerer Straße 4
|69115 Heidelberg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 6221 6425637
|Fax:
|+49 6221 642520
|E-Mail:
|marcel.wiskow@snpgroup.com
|Internet:
|https://www.snpgroup.com/de/
|ISIN:
|DE0007203705
|WKN:
|720370
|Börsen:
|Xetra, Frankfurt am Main, Munich, Stuttgart, Dusseldorf, Hamburg, Berlin
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2323384 07.05.2026 CET/CEST