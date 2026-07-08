© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGEDer SAP-Spezialist SNP startet eine KI-Offensive mit Palantir. Die neuen Lösungen sollen SAP-Transformationen schneller, effizienter und sicherer machen.Der Heidelberger SAP-Spezialist SNP baut sein Angebot für KI-gestützte Unternehmenstransformationen deutlich aus. Auf der Hausmesse Transformation World stellte das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Palantir sowie die neue KI-Lösung Kyano Lorna vor. Beide Initiativen sollen SAP-Transformationen beschleunigen und den manuellen Aufwand in komplexen Projekten deutlich senken. Partnerschaft soll SAP-Projekte beschleunigen Gemeinsam wollen SNP und Palantir KI-Lösungen für geschäftskritische SAP-Projekte entwickeln. Den Auftakt …
Enthaltene Werte: DE0007203705,US69608A1088Den vollständigen Artikel lesen
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