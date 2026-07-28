Palantir steht vor den Quartalszahlen am 3. August im Fokus einer regulatorischen Prüfung in Großbritannien und wachsender Sorgen um Open-Source-Konkurrenz. Charttechnisch befindet sich die Aktie aktuell an einer wichtigen Unterstützungszone. NHS-Prüfung und Wettbewerbssorgen vor den Zahlen Palantir steht vor den Quartalszahlen am 3. August im Fokus regulatorischer und wettbewerblicher Sorgen. In Großbritannien nehmen Behörden den Vertrag des Unternehmens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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