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Corporate News
SNP setzt sein starkes Wachstum fort und verzeichnet das beste zweite Quartal seiner Unternehmensgeschichte
Heidelberg, 30. Juli 2026 - SNP, ein führender Anbieter von Software für KI-gestützte digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld, hat heute den Halbjahresfinanzbericht 2026 veröffentlicht. Das Unternehmen konnte seinen starken Jahresauftakt fortsetzen und verzeichnete das beste zweite Quartal seiner Unternehmensgeschichte, begleitet von einem Wachstum über alle zentralen Kennzahlen hinweg.
Wesentlicher Treiber der positiven Geschäftsentwicklung war erneut das dynamische Wachstum im Softwaregeschäft. Im zweiten Quartal stieg der Konzernumsatz um 14 % auf 82,8 Mio. € und das EBIT verbesserte sich deutlich von 6,9 Mio. € auf 15,8 Mio. €. Unterstützt durch eine anhaltend gute Nachfrage nach SAP-Transformationsprojekten erreichte der Auftragseingang 88,8 Mio. € (Q2 2025: 79,8 Mio. €).
Jens Amail, CEO von SNP, kommentiert: "Die Ergebnisse des zweiten Quartals bestätigen, dass SNP seine Strategie weiter erfolgreich umsetzt. Gleichzeitig haben wir wichtige Schritte unternommen, um unsere langfristige Positionierung weiter auszubauen. Mit Kyano Lorna haben wir einen Agentic AI Layer in die gesamte Kyano-Plattform integriert. Auf Basis von mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Datentransformation hilft Kyano Lorna Kunden und Partnern, Transformationen erheblich schneller umzusetzen - mit höchster Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Compliance. Gemeinsam mit unserem strategischen Partner Palantir unterstützen wir Kunden dabei, geschäftskritische Herausforderungen in SAP-Projekten zu bewältigen, Geschwindigkeit, Effizienz und Qualität zu steigern sowie große SAP Cloud ERP-Migrationen umzusetzen. Kyano Oros erweitert unsere Plattform um Funktionen zur Verarbeitung unstrukturierter Daten, die rund 80 Prozent des Datenvolumens in Unternehmen ausmachen. Diese Innovationen und strategischen Partnerschaften helfen unseren Kunden dabei, ihre Daten optimal für Business AI zu nutzen."
Ausblick 2026
Der vollständige Halbjahresbericht 2026 kann auf der SNP-Website unter https://investor-relations.snpgroup.com/de/publikationen/ abgerufen werden.
Über SNP
Weltweit vertrauen über 3.000 Kunden aller Branchen und Größen auf SNP, unter ihnen 20 der DAX 40 und über 100 der Fortune 500 Unternehmen. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 1.700 Mitarbeitende an 34 Standorten in 22 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 297 Mio. Euro.
Weitere Informationen unter www.snpgroup.com
Ansprechpartner SNP
30.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Deutsch
|Unternehmen:
|SNP Schneider-Neureither & Partner SE
|Speyerer Str. 4
|69115 Heidelberg
|Deutschland
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|DE0007203705
|WKN:
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|EQS News ID:
|2373868
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