Die Stahlindustrie ist seit Jahren unter großem Transformationsdruck, vor allem in Europa. Nach der Vollinvasion der Ukraine im Jahr 2022 sorgt jetzt der Iran-Krieg für einen weiteren Schock. Die Dekarbonisierung der Branche ist deswegen nicht mehr nur eine grüne Vision, sondern eine ökonomische Notwendigkeit. Während die Umstellung auf Wasserstoff Milliardeninvestitionen erfordert, verschärft sich gleichzeitig der Wettbewerb um die dafür notwendigen strategischen Rohstoffe. Stahlproduzenten kämpfen mit der Umrüstung ihrer bestehenden Anlagen sowie volatilen Margen, während Problemlöser wie Strategic Resources zunehmend in den Fokus rücken. Das Unternehmen bietet Vorprodukte für die Stahlindustrie, welche die Transformation der Branche überhaupt erst möglich machen. Die Eckdaten stimmen, doch am Markt hat sich dieses Potenzial bislang nicht herumgesprochen. Grund genug, Licht ins Dunkel zu bringen und Chancen aufzuzeigen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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