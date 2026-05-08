Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Der Deutsche Aktienindex DAX präsentierte sich in dieser Woche wieder in besserer Verfassung und legte seit Montag Abend bis dato um 2,5 % auf 24.660 Punkte zu. Damit konnte der deutsche Leitindex seinen schwachen Wochenstart nach oben korrigieren und zu den vorlaufenden US-Börsen wieder aufschließen. Positive Impulse kamen vor allem aus dem Technologie- und Industriesektor und die Anleger setzen damit klar auf eine Entspannung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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