Liebe Anleger, der Montag bringt einen geballten Bilanzreigen - und ein Börsendebütant tritt ins Rampenlicht.Der Wochenstart steht im Zeichen einer dichten Bilanzfolge: Aurubis, K+S und die frisch abgespaltene TKMS öffnen ebenso ihre Bücher wie Hannover Rück, Gea Group, Hochtief und Hypoport. International rückt Compass Group mit Halbjahreszahlen ins Blickfeld, am Nachmittag legt der US-Medienkonzern Fox Corp seine Quartalsbilanz vor. Auf der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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