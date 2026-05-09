Die Künstliche Intelligenz entwickelt sich immer mehr zum "Flächenbrand". Milliarden fließen weltweit in KI-Infrastruktur, Rechenzentren und Nvidia-Chips. Allein Anthropic kauft bis 2030 für rund 300 Milliarden Dollar Rechenleistung von Alphabet und Amazon. Der globale KI-Boom gewinnt damit weiter massiv an Dynamik. Wie stark Anleger davon profitieren können, zeigt aktuell Intel.Intel entwickelt Halbleiter und KI-Chips für PCs, Server und Rechenzentren. Vor allem vom weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär