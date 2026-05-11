Der DAX hat eine wechselhafte Woche hinter sich. Unter dem Strich legte das größte deutsche Börsenbarometer 45 Punkte zu und schloss +0,19% höher mit knapp 24.338 Punkten. Die höchsten Gewinne gab es bei Continental und Infineon, Rheinmetall rutschte ans DAX-Ende. Geht es in der neuen Woche weiter nach oben? Es geht hin und her Zum Start in die Woche kam es infolge neuer Zolldrohungen von US-Präsident Trump zu einem kräftigen Rücksetzer. Am Dienstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de