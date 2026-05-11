Für größere Photovoltaik-Anlagen bis 60 kW Leistung hat Solarwatt einen notstromfähigen Hybrid-Wechselrichter herausgebracht. In Verbindung mit einem Stromspeicher kann ein Haushalt damit auch eine Wärmepumpe bei einem Netzausfall weiterbetreiben. Der Dresdner Photovoltaik-Anbieter Solarwatt hat sein Portfolio um einen Hybrid-Wechselrichter für größere Solaranlagen erweitert. Der Inverter vision max deckt den Bereich von 15 bis 30 kW Nennleistung ab. Zudem kann der Photovoltaik-Wechselrichter mehrere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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