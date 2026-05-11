Top 5 Gaming Aktien | Micron: Noch Kaufen? - Telekom: Neue Rüstungsperle? - Aurubis
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|Top 5 Gaming Aktien | Micron: Noch Kaufen? - Telekom: Neue Rüstungsperle? - Aurubis
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|10:57
|WDH/Iran-Krieg: Aurubis sieht Rückenwind durch knappes Schwefelsäure-Angebot
| (Tippfehler in der Überschrift behoben) HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferkonzern Aurubis sieht durch den Iran-Krieg kurzfristig kaum direkte Auswirkungen auf sein Geschäft - mittelfristig könnten sich...
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|09:26
|DAX erneut im Stress - Adesso, Aurubis, Delivery Hero, GEA, Hannover Rück und Hochtief im ...
|Nach einem schwachen Handelstag am Freitag (-1,32 Prozent) beginnt die neue Woche im DAX uneinheitlich. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sind offensichtlich ins Stocken geraten, was den...
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|09:21
|DAX-Check LIVE: Adesso, Aurubis, Delivery Hero, GEA Group, Hannover Rück, Hochtief im Fokus
|Die Unsicherheit rund um die fragile Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran hat den deutschen Aktienmarkt vor dem Wochenende weiter belastet. Zusätzlichen Druck erzeugte ein neues Zoll-Ultimatum von...
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|08:27
|Aktien Frankfurt Ausblick: Dax erneut schwächer - Keine Lösung im Iran-Krieg
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der weiterhin ausbleibende Durchbruch in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran dürfte den deutschen Aktienmarkt auch am Montag belasten. Die Ölpreise steigen erneut....
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|12:53
|Glasfaser: Telekom baut nicht mehr nur bis zum Bürgersteig
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|Monatlich kündbar: Der beste Handyvertrag im Mai - 30 GB Telekom-Netz für 10 €
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|EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Telekom AG
/ Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten...
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|12:25
|Gemeinsam mit Rheinmetall - Telekom plant Drohnen-Abwehrschirm für Deutschland
|12:25
|Bedrohung "hochgradig digital": Rheinmetall und Telekom entwickeln gemeinsamen Drohnenschutz
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|10:38
|MICRON TECHNOLOGY INC - Stabilität als Signal
|09:32
|Hosokawa Micron Corp Reports Fall In H1 Income
|09:30
|BRANDMELDUNG bei Micron: Könnte die Aktie jetzt komplett durchstarten? - Meine Analyse im Detail
|09:26
|Irre Rally bei Micron: Wie viel Potenzial hat die Aktie noch?
|Die Aktie von Micron Technology setzt ihre spektakuläre Rally 2026 fort und hat seit Jahresbeginn mehr als 130 Prozent zugelegt. Doch während die Kursziele der Analysten von 265 bis 1.000 Dollar reichen...
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