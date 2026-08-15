München (ots) -Der MSV Duisburg surft auf der Erfolgswelle. Und wie: Dem souveränen 3:0 gegen Meppen lassen die Duisburger ein 4:2 in Verl folgen, bei dem sie ein 0:2 drehen. Trainer Dietmar Hirsch sagte "wenn es positiv ausgeht, ist es okay. Heute war es auch dramatisch. Die Einwechselspieler haben heute einen super Job gemacht. Ich habe immer gesagt, ich muss mit meiner Mannschaft mehr moderieren als trainieren, mit der Qualität. Das hat ganz gut geklappt." Für Hirschs Gegenüber Orest Shala war es "wie ein schlechter Film."Null Erfolgswelle, stattdessen Fehlstart für Fortuna Düsseldorf! Nach dem 1:2 in Mannheim, verliert der Zweitliga-Absteiger auch das erste Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim II mit 0:2. "Das ist der Worst-Case, der hätte eintreten können", bilanziert Fabian Schleusener. "Es war eine schlechte Leistung, in allen Facetten", fügt Trainer Alexander Ende hinzu und blickt sofort nach vorne: "Wir müssen nach dem Spiel heute sehr, sehr klar unsere Köpfe zusammenstecken und benennen, wie wir diese nächsten Schritte gehen wollen. Ich habe es den Jungs gerade eben im Kreis gesagt: Für mich ist es relativ klar. Die Art und Weise kann und darf nicht unser Bild sein. Wir haben heute kein gutes Bild abgegeben." Auf Hoffenheimer Seite zieht Stefan Kleineheismann den Hut vor seinen Jungs. "Chapeau, was wir heute in so einem Kessel geleistet haben. Wir waren der absolut verdiente Sieger in allen Bereichen." Der erst 16jährige Jakov Dedic traf erneut. Kleineheismann: "Wenn er so weitermacht, stehen ihm alle Türen in dieser Fußballwelt offen."Rot-Weiß Essen müht sich zum ersten Saisonsieg. Gegen den TSV Havelse reicht ein verwandelter Elfmeter zum 1:0-Erfolg. "Wir waren souverän und ziemlich selbstbewusst heute. Wir sind froh, dass wir die drei Punkte geholt haben und jetzt kann es richtig losgehen", findet Siegtorschütze Semir Telalovic, der richtig Freude bei seinem neuen Klub hat. "Es macht Spaß das Trikot zu tragen." Der TSV Havelse verliert auch das zweite Spiel knapp. Trainer Samir Ferchichi zeigt sich aber nicht unzufrieden. "Wenn Rot-Weiß Essen einen Elfmeter benötigt, um gegen uns das Spiel zu gewinnen, kann ich meiner Mannschaft keinen großen Vorwurf machen."Meppen feiert nach 1181 Tagen wieder einen Heimsieg in der 3.Liga. Im Aufsteiger-Duell mit der SG Sonnenhof Großaspach siegen die Hausherren mit 2:0. "Wir haben das zusammen mit der Mannschaft kurz genossen, dass wir den ersten Sieg in der 3.Liga eingefahren haben", verrät Meppen-Coach Lucas Beniermann. Bei Großaspach herrscht dagegen Frust, trotz guter Leistung. "Es fühlt sich heute richtig scheiße an, beschissen, und trotzdem kann ich meinen Jungs gar nichts vorwerfen ", betont Trainer Pascal Reinhardt.Nachfolgend Clips und Stimmen zum 2. Spieltag der 3. Liga am Samstag. Bei Verwendung bitte MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's am Sonntag u.a. mit Hansa Rostock gegen SV Waldhof Mannheim - ab 13.15 Uhr live. Alle Spiele der 3. Liga gibt es nur bei MagentaSport live.SC Verl - MSV Duisburg 2:4 - "Ich habe immer gesagt, ich muss mit meiner Mannschaft mehr moderieren als trainieren, mit der Qualität"Orest Shala, Trainer Verl: "Am Ende ist das ganz bitter. Das ist wie ein schlechter Film. Wenn du 2:0 führst und wir darüber gesprochen haben, dass wir den nächsten Schritt machen wollen, im Vergleich zu Aachen (1:4) und den haben wir gemacht. Weil wir aus der Halbzeit rauskommen und das, was wir vor der Halbzeit nicht mehr so gut gemacht haben, nicht mehr so mutig waren, gleich in die 2. Halbzeit mitnehmen. Ein überragendes Dribbling von Vogler leitet das Traumtor von Leipold ein. Dann kommt ein nächster Lernmoment für uns. Da darfst du keine Rote Karte bekommen. Das nimmt die ganze Wucht aus unserem Spiel raus und gibt ihnen extrem viel Wucht. Das war sicher der Bruch."...wie er die Arbeit, die noch vor ihm liegt, angehen will: "Ich habe den Jungs nach dem Spiel gesagt, so komisch das klingt und auch wenn sie sagen: Was ist mit dem Trainer los? Ich habe gesagt, wir haben einen Schritt nach vorne gemacht. Solche Momente müssen wir besser überstehen. Aber wenn man das Aachen-Spiel vergleicht, haben wir einen Schritt nach vorne gemacht, weil wir gegen Duisburg spielen, die einer der Mitfavoriten auf den Aufstieg sind. Das war einfach auch ein hartes Auftaktprogramm. Da zahlst du extrem viel Lehrgeld. Aber wenn wir das Lehrgeld so wie letzte Woche verarbeiten, einen Schritt nach vorne machen, wird das hier schnell in eine andere Richtung gehen. Davon bin ich maximal überzeugt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dWZLdGh0MVNTeVAzZlA0SEdqNGxsSlZBbE96eE4veWo0SXMxdENoWldNND0=Patrick Sussek, Spieler Duisburg, zum abermals gedrehten 0:2 in Verl: "Wir wussten, was alles möglich ist, wenn wir hierherkommen, durch den Sieg im letzten Jahr. Es ist einfach verrückt, muss man ganz klar sagen. Wir spielen kein gutes Spiel und irgendwie ziehen wir dieses Spiel mit einer Dominanz bis zum Ende hin. Das ist schon sehenswert für alle."...zum Platzverweis für Paul Lehmann: "Die Rote Karte war der Gamechanger. Das habe ich Conor (Noß) auch gesagt, dass er die gezogen hat, war super für unser Spiel. Mit dieser Roten Karte hat man gesehen, was für eine Dynamik ins Spiel kam. Wir haben schnelle Spieler, die wissen, mit den Räumen umzugehen. Das ist auch eine Qualität von uns. So haben wir uns die Torchancen erarbeitet, den Elfmeter rausgeholt und weiter einen draufgelegt."Florian Krüger, Duisburger Doppelpacker: "Da sind viele wahre Worte vom Trainer dabei. Da sieht man, was diese Mannschaft für eine Qualität hat, was für eine Qualität von der Bank kommt. Was noch für Qualität kommt und gerade noch verletzt ist. Schwieriger Job für den Trainer. Nicht jeder ist immer zufrieden. Aber wenn man reinkommt und so abliefert, machen beide Seiten vieles richtig."...zu Kapitän Alexander "Ali" Hahn: "Im Endeffekt ist und bleibt Ali unser Kapitän. Ob er auf dem Platz steht oder nicht, ist die Entscheidung vom Trainer. Wenn Ali dabei ist, ist er immer ein wichtiger Faktor. Wenn er nicht dabei ist, ist er auch ein wichtiger Faktor. Er fährt heute nach Verl. Das ist auch nicht selbstverständlich. Das ist kein Spiel, das mal 20 Minuten um die Ecke ist. Er setzt sich ins Auto und fährt hierher. Und man sieht, was er für eine Wertschätzung von außerhalb bekommt. Dafür muss man Respekt zeigen. Für uns als Mannschaft und jedem anderen." Link zum Doppelinterview: clipro.tv/player?publishJobID=WVlDNERCUTYvdVZBbGQ3WXBWNEdHVk5hRGw4YldXZDZJQnFSNkhnU2lMbz0=Dietmar Hirsch, Trainer Duisburg, zum abermals dramatischen Sieg des MSV in Verl, nachdem Duisburg bereits letzte Saison ein 0:2 drehen konnte: "Ich habe gesagt, wenn es positiv ausgeht, ist es okay. Heute war es auch dramatisch. Wir hatten nur ein bisschen mehr Zeit. In der 1. Halbzeit haben wir eigentlich einen Standard zugelassen und lagen 0:1 hinten. Verl hat es auch gut gemacht, aber ohne zwingende Chancen zu haben. Wir haben viele Standards gehabt, die nicht gut waren und lagen 0:1 hinten. Dann haben wir es umgestellt und kriegen durch ein Supertor, wahrscheinlich Tor des Monats, das 0:2. Dann kam die Gelbrote Karte. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn wir 11-gegen-11 spielen, weil Verl schon gut ist. Wir haben es dann aber auch gut ausgenutzt, nochmal offensiv gewechselt und machen sehr, sehr schöne Tore. Das war absolute Mentalitätssache nachher, das muss man schon sagen. Die Einwechselspieler haben heute einen super Job gemacht. Ich habe immer gesagt, ich muss mit meiner Mannschaft mehr moderieren als trainieren, mit der Qualität. Das hat ganz gut geklappt."...zum DFB-Pokal-Spiel gegen Ex-Klub Elversberg: "Besonders ist es auf jeden Fall, weil es mein erstes DFB-Pokal-Spiel als Trainer ist. Als Spieler hatte ich das schon mal. Als Trainer ist es das erste. Es ist schön, dass wir das mit den zwei Siegen richtig genießen können. Wir haben Rückenwind, wir können auf die Tabelle schauen und haben 6 Punkte. Wir freuen uns einfach. Wir wollen das genießen. Wir werden alles dafür tun, eine Runde weiterzukommen. Das Stadion wird relativ voll werden. Zuhause sind wir gut. Da trauen wir uns auch, einem Bundesligisten, der sehr, sehr spielstark ist, sehr gut ist, super Arbeit in den letzten Jahren gemacht hat, Paroli zu bieten. Wir werden alles reinknallen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ckpUeVUwN1pGZkJkeURTdHNITWZnblhYSmdtWWVjMjVhcnZuV1duaFJ4dz0=Fortuna Düsseldorf - TSG Hoffenheim II 0:2 "Worst Case" für Fortuna - "Es war eine schlechte Leistung, in allen Facetten"Bitter! Die Düsseldorfer Fans setzen nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel mit Schlusspfiff zum Pfeifkonzert an. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=MzdkcndNQ1FQRXVJWCt0YnNUWk5NbHJITDk1ZEEzNVUrakMxVGZhL292RT0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DMzdkcndNQ1FQRXVJWCt0YnNUWk5NbHJITDk1ZEEzNVUrakMxVGZhL292RT0%3D&tt1=og1EYtn2iVx81XhGXMECI4eLX2Q9xubA-EHuQgKt7oGNfIBqDe2AakAtB6I3CE-4gZRlw3toXNgjXyAamVkZADPqP9sT0ixYl5pyz5cHUNg)Alexander Ende, Trainer Düsseldorf: "Es war nicht die Leistung, die wir gebraucht hätten, um hier heute etwas mitzunehmen. Es war keine gute Leistung. Es war eine schlechte Leistung, in allen Facetten. Das muss man ganz klar benennen. Wir haben eine Mannschaft zusammengeholt, mit einer Idee und auch mit einem fußballerischen Ansatz. Da war viel zu wenig drin. Wir müssen nach dem Spiel heute sehr, sehr klar unsere Köpfe zusammenstecken und benennen, wie wir diese nächsten Schritte gehen wollen. Ich habe es den Jungs gerade eben im Kreis gesagt: Für mich ist es relativ klar. Die Art und Weise kann und darf nicht unser Bild sein. Wir haben heute kein gutes Bild abgegeben."...wieviel Zeit sich die Mannschaft nehmen kann: "Es ist klar, dass wir den Bock so schnell es geht, umstoßen wollen. Es ist so, dass wir in der Vorbereitung schon in der Lage waren, etwas ganz Anderes auf den Platz zu bringen. Im Moment ist schon sehr, sehr viel verkopft. Da ist schon ein Tick Verunsicherung dabei gewesen, gerade in der Anfangsphase. Du kommst hier zuhause vor so einem Publikum aufs Feld. Die ersten 2, 3, 4 Aktionen von Klarheit, von Intensität waren nicht so, wie wir es uns gewünscht haben. Das Tor fällt auch aus einer Situation, in der wir zu langsam schalten, das Ding nicht energisch genug klären. Das sind alles Dinge, die du brauchst. Wir müssen den Schalter schnell umlegen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=S3NtNXZYV1VOUjlna0wzN0MyZnl4YUpNT1FOT3h3aE5wNDdyQzdXbkNlTT0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DS3NtNXZYV1VOUjlna0wzN0MyZnl4YUpNT1FOT3h3aE5wNDdyQzdXbkNlTT0%3D&tt1=2nLIeZ7NkCsSFZRhBW2r9JBFIjRGo-OQJuriK4xmnaGNfIBqDe2Aam2oeXk0-ttq2hOAGzOtxnAjXyAamVkZADPqP9sT0ixYl5pyz5cHUNg)Fabian Schleusener, Spieler Düsseldorf: "Das ist der Worst-Case, der hätte eintreten können. Wir haben uns nach dem Mannheim-Spiel (1:2) wieder sehr, sehr viel vorgenommen, weil wir spielerisch auch in Mannheim nicht viel von dem umsetzen konnten, was wir wollten. Das ist uns heute nicht geglückt. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Weder gegen den Ball sind wir da reingekommen, wo wir hinkommen wollten, noch mit dem Ball. Das war teilweise fahrig, teilweise riesige Abstände. Wir haben angefangen, viele lange Bälle zu schlagen, was wir nicht vorhatten, sondern spielerisch unsere Qualitäten reinzubringen. Das, muss man ehrlich sagen, ist uns heute nicht gelungen."...woran es hakt, dass der spielerische Ansatz nicht umgesetzt werden kann: "Wenn man das so genau wüsste...Wir haben eine gute Anfangsphase in Mannheim, können da vielleicht das ein oder andere Tor machen. Dann geht das Spiel anders aus. Aber, hätte, hätte. Wir stehen nunmal jetzt hier. Die Ergebnisse sind gerade so. Da bringt es nichts, großartig drumherum zu reden. Sondern wir müssen schleunigst schauen, dass wir eine gute Leistung auf den Platz bringen und eine gewinnbringende Leistung."...wie die Mannschaft sich aus dem Tief kämpfen kann: "Erstmal muss ich sagen, dass [die Unterstützung] nicht selbstverständlich ist, nach der letzten Saison. Wir haben hier von den Fans ein riesen Faustpfand bekommen, die von Anfang an gesagt haben, sie werden hinter uns stehen, egal was kommen wird. Die waren heute das ganze Spiel über da. Dass es ihnen auch wehgetan hat, ist selbstverständlich. Ich glaube, es liegt an uns, dass wir langsam etwas von diesem Vertrauen zurückzuzahlen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Zk1lVkxqejZHZkdQWnpyTVJZQTlPWFpuRFE0OXpwYnJLbmpZZlhyQjRvTT0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DZk1lVkxqejZHZkdQWnpyTVJZQTlPWFpuRFE0OXpwYnJLbmpZZlhyQjRvTT0%3D&tt1=alAzE4Yyc4n5vwnlBkvoDUy0htdCOWkD7N6TF7aP5-qNfIBqDe2Aah1qK4GZwNawCe_9O6_A5WsjXyAamVkZADPqP9sT0ixYl5pyz5cHUNg)Stefan Kleineheismann, Trainer Hoffenheim II: "Vor allem der Tag heute war eine herausragende Leistung unserer Jungs. Chapeau, was wir heute in so einem Kessel geleistet haben. Wir waren der absolut verdiente Sieger in allen Bereichen. Es hätte eher noch ein bisschen höher ausfallen können. Da müssen wir die Konter besser ausspielen." ...über Jakov Dedic, der mit 16 Jahren im zweiten Drittligaspiel sein zweites Drittligator erzielte: "Wenn er so weitermacht, stehen ihm alle Türen in dieser Fußballwelt offen. Unser Job ist, ihn weiterzuentwickeln und dass er auch auf dem Boden bleibt. Aber er hat ein super Mindset. Da sorgen wir dafür, dass er weiter fleißig bleibt. Aber das gilt für alle." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=KzR5UzZlOGdLWlBBWkFwdllsdFBOUlU3OHdpdVFRSzRtbUtJcXI3SU9lWT0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DKzR5UzZlOGdLWlBBWkFwdllsdFBOUlU3OHdpdVFRSzRtbUtJcXI3SU9lWT0%3D&tt1=4k7vPTQjG7lGZuQsRQNRR9Qrh2n-zAQZLIsR3tXVorWNfIBqDe2AagsAiyat1IPbF2WnGCnzpm0jXyAamVkZADPqP9sT0ixYl5pyz5cHUNg)Samir Arabi, Sportvorstand Fortuna Düsseldorf, in der Halbzeitpause über den Rückstand: "Das sieht vom Ergebnis her nicht gut aus. Wir haben das immer gesagt, die Mannschaft muss sich finden. Momentan kommt sie nicht ins Spiel, wie wir uns das vorstellen. Trotzdem war es ein sehr billiges Tor, das wir uns gefangen haben."Über den neuen Linksverteidiger Sascha Risch, der aktuell noch nicht aus privaten Gründen spielt: "Das ist ein Thema, das wir intern behandeln. Es gibt bei Sascha Themen, die sind deutlich wichtiger als Fußball. Die sind leider eingetreten, mehr sagen wir nicht dazu. Wir versuchen noch einen Partner für Sascha zu verpflichten, aber das ist kein Wunschkonzert. Das braucht an der ein oder anderen Stelle Zeit und deswegen müssen wir momentan improvisieren. Es ist total ärgerlich, wie es auf dieser Position läuft. Trotzdem schön, wie die Mannschaft damit umgeht und versucht einen Menschen und seine Familie zu unterstützen."Hendrix als rechte Hand des Trainers? "Wir haben das aus voller Überzeugung gemacht. Man sieht das im täglichen Umgang in der Kabine, er ist ein Führungsspieler."Über die Unterstützung der Fans: "Außergewöhnlich. Ein sehr feines Gespür für die Situation. Können nur einen Dank ausrichten." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OTNEaTdvVG44SDBTYUxNNGc0RXY4MTBhUVZMUEI4bERYVWJndjZENktlZz0=Rot-Weiß Essen - TSV Havelse 1:0 - Telalovic vom Punkt! Arbeitssieg für EssenSemir Telalovic, Siegtorschütze Rot-Weiß Essen: "Vor dem Elfmeter hatten wir gefühlt zehn Großchancen. Dann steht man am Elfmeterpunkt und weiß, man muss hier hochverdient führen. Da war Druck drauf, aber ich bin froh, dass wir unser erstes Heimspiel vor so einer Kulisse gewonnen haben. Wir waren souverän und ziemlich selbstbewusst heute. Wir sind froh, dass wir die drei Punkte geholt haben und jetzt kann es richtig losgehen. Ich fühle mich in der Mannschaft richtig gut. Seit Tag eins haben mich die Jungs super aufgenommen. Ich fühle mich von Tag für Tag wohler und so warm in der Mannschaft. Da übernimmt man gerne Verantwortung. Man bekommt das Vertrauen und das ist wichtig. Wir sind eine richtig gute Mannschaft. Leider haben wir letzte Woche verloren, aber heute eine starke Reaktion gezeigt. Es macht Spaß das Trikot zu tragen. Die Erwartungen sind groß." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MnF4T092TVZqRG94dGxRdW5nSVVyTTlvTHZEZ3B0VGdEaVQrTFRUeE5ZUT0=Samir Ferchichi, Trainer TSV Havelse: "Essen war sehr stabil und hat das Spiel über 90 Minuten stark kontrolliert. Nichtsdestotrotz haben wir leidenschaftlich verteidigt, bis zum Elfmeter grundsätzlich viel richtig gemacht. Wenn Rot-Weiß Essen einen Elfmeter benötigt, um gegen uns das Spiel zu gewinnen, kann ich meiner Mannschaft keinen großen Vorwurf machen. Ein guter Auftritt gegen den Ball, haben aber wenig Umschaltmomente gehabt." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YnhDS1NLSllHOUcrMTJReEdydWhmMEZaQndSbFVSOHB2UmgvRUhiLzF0UT0=Preußen Münster - FC Ingolstadt 04 1:1 - Wittmann hadert: "Sind nicht zufrieden"Thomas Wörle, Trainer Münster: "Wir haben uns nach keiner so guten 1. Halbzeit in der 2. Halbzeit deutlich gesteigert haben. Deswegen haben wir ein leistungsgerechtes Unentschieden gesehen. Insgesamt haben wir es uns in der 1. Halbzeit ein bisschen anders vorgestellt, dass wir da besser reinkommen. Aber es ist, wie es ist. Wichtig ist, dass wir eine Reaktion zeigen können und das haben wir in der 2. Halbzeit getan." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TjhYdi82TVB6TUtVYVVJVENCSDlONERvd011UmdtZ0x6UTR0aFJ0M1U2ND0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DTjhYdi82TVB6TUtVYVVJVENCSDlONERvd011UmdtZ0x6UTR0aFJ0M1U2ND0%3D&tt1=TIEhCnG3hRQvRtQwMpq3nozTWdcvf0v_Ig3Q66ZKV9HigIBqYvGAasW6XTUcyZxwzP3hNm8NYF04oCAamVkZADdy38YDiOhAGJdy8JICtqk)Sabrina Wittmann, Trainerin Ingolstadt: "Grundsätzlich ist ein Punkt in Münster, bei einem Absteiger schon wertvoll. Am Ende des Tages packen wir den ein. Aber nichtsdestotrotz sind wir nicht zufrieden, dass wir hier keinen Dreier mitnehmen." ...zum 20-jährigen David Klein: "Wenn ich mir Sorgen machen würde, hätte ich ihn nicht reingestellt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=c3lXYmZDbTNsSUtDL0h5UUVoNXN2citiOVpHWVJOUGZTdHZIUlM2M1VTRT0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3Dc3lXYmZDbTNsSUtDL0h5UUVoNXN2citiOVpHWVJOUGZTdHZIUlM2M1VTRT0%3D&tt1=f8B15a8jFbqWSWjjOgZjbZJ6ecxW2qzrTb0vvl71N2TigIBqYvGAamjJt_O94E4X_8aJXHjQ-C04oCAamVkZADdy38YDiOhAGJdy8JICtqk)SV Meppen - SG Sonnenhof Großaspach 2:0 - Meppen genießt 3. Liga Sieg nach 1181 TagenLucas Beniermann Trainer SV Meppen: "Wir haben das zusammen mit der Mannschaft kurz genossen, dass wir den ersten Sieg in der 3.Liga eingefahren haben. Die Fans haben uns toll unterstützt und das kann nochmal ein paar Prozent herauskitzeln. Ich finde, wir haben verdient gewonnen. " Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Q3dMdDEvWVF0ZWlTVmhQSUlJTnkvQng3a0txZ3ljOUZUU3hJTDIxY3Vmdz0=Pascal Reinhardt, Trainer SG Sonnenhof Großaspach: "Wenn wir ein Tor schießen, kann das Spiel kippen. Es fühlt sich heute richtig scheiße an, beschissen, und trotzdem kann ich meinen Jungs gar nichts vorwerfen Wir haben extrem viel investiert, aber der Ball wollte nicht ins Netz. Natürlich tut das weh, aber es bringt uns nicht um. Wir machen weiter. Wir haben das Vertrauen und den Glauben an unsere eigene Stärke und Qualität." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dFEzcTQrOWw4Rm5zOVFxVFZFMUI3d0JzRnFsc3ZFRlh1eG9DMGtNZExZdz0=Fortuna Köln - Alemannia Aachen 1:1 - Alemannia-Dämpfer nach Loune-Platzverweis - "Ich werde jetzt nicht im Fernsehen sagen, was ich ihm sage."Matthias Mink, Trainer Fortuna Köln: "Mit der Art und Weise kann man mehr als zufrieden sein. Mit der Punktausbeute logischerweise eher weniger. Die Art und Weise war in Ordnung. Aber das Ergebnis passt nicht." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aHZvbEFRUFpkTXl1dVh0NHFkL3JaMnU0MUdsRDlqanFVMkRwZGVjLzQzcz0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DaHZvbEFRUFpkTXl1dVh0NHFkL3JaMnU0MUdsRDlqanFVMkRwZGVjLzQzcz0%3D&tt1=WPrNhvf8GrqvMgs5c8JOssVrpozZPlLUhrX6rcsOdtNGfoBqxu6AareqFaUVDcjFJI0YzMaQd-gRn6AamVkZADlfOJSEGMsGZIrOeWcSRoC)Mersad Selimbegovic, Trainer Aachen: "Wenn man sieht, was alles gegen uns gelaufen ist, kannst du mit dem Punkt nicht unzufrieden sein. Ich bin nur nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie wir damit umgegangen sind. Da müssen wir mit Ball mutiger sein, trotz Unterzahl. Immer, wenn wir ruhig geblieben sind, haben wir auch gute Ballstafetten gehabt. Das hat uns gefehlt. Dadurch haben wir keine Entlastung bekommen. Alles vom ersten Einwurf vor der gelben Karte. Dann die gelbe Karte. Beim Gegentor rutscht Starodid beim Klärungsversuch auch aus. Der Ball kommt zu ihnen. Aber die Mannschaft hat sich komplett reingehauen, alles gegeben und investiert. Fußballerisch müssen wir noch ruhiger sein."...zum Platzverweis für Mehdi Loune: "Ihr habt die Szene vorher nicht gesehen. Das ist ein klarer Einwurf für uns. Es kommt nicht zu dieser Szene, wenn sie das richtig sehen. Das haben sie nicht richtig gemacht. Ich werde mit dem Spieler sprechen. Ich werde jetzt nicht im Fernsehen sagen, was ich ihm sage." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QkRaVTJiblY1TTF5aTM5eUdtUVF6TkhOVXhQWTAwd2NXZytmY1JET3hFQT0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DQkRaVTJiblY1TTF5aTM5eUdtUVF6TkhOVXhQWTAwd2NXZytmY1JET3hFQT0%3D&tt1=yYWniikxVcnf8SXbtdLMm2nG3XtAq8JUVDaZ4bZakvNGfoBqxu6Aasuhu9GZz70NOxAMQSfkJJERn6AamVkZADlfOJSEGMsGZIrOeWcSRoC)3. Liga 2. Spieltag live bei MagentaSportSonntag, 16.08.2026ab 13.15 Uhr: Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheimab 16.15 Uhr: SSV Jahn Regensburg - 1. FC Saarbrückenab 19.15 Uhr: VfB Stuttgart II - FC Viktoria KölnPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6334017