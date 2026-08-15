München (ots) -Fancy Hockey des amtierenden Europameisters und WM-Titelverteidigers! Deutschland startet stark ins Turnier: die Männer sind beim 5:1 gegen Malaysia schon gut im Flow. Besonders im ersten Viertel waren deutliche Unterschiede zu erkennen, wie Expertin Anne Schröder im Live-Kommentar feststellte: "Sieht aus wie ein Trainingsspiel."Bundestrainer André Henning hat seine Mannschaft "gut im Flow" gesehen. "Das war gutes Hockey, es war sehenswert, fancy Hockey. Das ist der Start, den du dir erträumst", lobt der Bundestrainer, räumt aber auch ein: "Wir sind eine Turnier-Mannschaft. Wir wollen uns weiterentwickeln und da steckt auch noch viel drin. Wir sind noch lange nicht am Limit."Am Montag steht das Duell mit dem Gastgeber und der aktuellen Nummer Eins der Welt, Belgien, an - ab 20.20 Uhr live bei MagentaTV und MagentaSport. "Das ist das dickste Brett, das du im Moment bekommen kannst."Perfekter WM-Auftakt für die deutschen Hockey-Frauen. Gegen Schottland feiern die "Danas" einen souveränen 3:0-Erfolg. "Die Neuen haben mir wahnsinnig gut gefallen. Es macht total Spaß, Frederieke Heusgen mit ihrer Technik zuzuschauen. Bei ihrer Technik geht mir das Herz auf, auch wie sie durch den Schusskreis tanzt. Yani Thong hat auch ein super tolles WM-Debüt gemacht, mit dem Tor gekrönt. Die jüngeren Spielerinnen haben den Pep reingebracht", lobt Expertin Anne Schröder die verjüngte deutsche Mannschaft.Auch Bundestrainerin Janneke Schopman ist zufrieden. "Wir sind gut drauf und waren bereit. Wir haben das gut gemacht. Vor allem im 2. Viertel haben wir sehr gut Hockey gespielt und sehr schöne Tore geschossen." Am Montag wartet mit Argentinien ein richtiger Härtetest (ab 16.50 Uhr live). "Argentinien ist gut, aber wir auch", findet Schopman.Nachfolgend die Clips und Stimmen von Spieltag 1 der deutschen Hockey-Frauen bei der Weltmeisterschaft 2026. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's für die Frauen am Montag gegen Argentinien - ab 16.50 Uhr live. MagentaTV und MagentaSport zeigen die deutschen Partien und die wichtigsten k.o.-Spiele live und kostenlos für alle MagentaTV-Kunden.Spieltag 1, Männer: Deutschland - Malaysia 5:1 - Pflichtaufgabe mit fancy Hockey erfüllt!Alle Tore der Partie im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bi94M0NnNlh2c2VoMURBZ0VMYmFPNWM1OGd4NmdZeUUzNk5VS0RaRWExaz0=Emotional! Bundestrainer André Henning stimmt das DHB-Team auf die Weltmeisterschaft ein. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=L2Y0dGxZd1ZUYUlwQUFpVDVtR2ZkZzRDQlhGVlBWaVk1SkduMEhVM0h1QT0=Perfekter WM-Auftakt für Deutschland. Ein Doppelschlag in weniger als einer Minute bringt die frühe 2:0-Führung. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YmlXb2d3SldmTGU5TGJ6bStrdW9WM1RlR2Z2SG5nQit2Tk9XRzBOL3EzND0="Sieht aus wie ein Trainingsspiel": Deutschland erhöht mit einer schönen Kombination auf 3:0. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TnFkKzdUTEgwZGkzQTVHOGxlY1pMNm9NWXU1RmRlcUpPMjRUdHdFSU5WQT0="Hat sich sehr flowig angefühlt"Bundestrainer André Henning: "Ganz viel Flow. Besonders in der 1. Halbzeit hat es sich sehr flowig angefühlt. Die Jungs haben richtig Lust gehabt und immer weiter gemacht. Das war gutes Hockey, es war sehenswert, fancy Hockey. Nachher etwas zu fancy, aber das ist auch Teil des Flows, dass wir es zu schön machen wollten am Ende. Das ist der Start, den du dir erträumst. Nach dem Gegentor hat das die Mannschaft sehr gut selbst gemanagt. Viel Coaching, klare Ansagen, die Jungs haben sich selbst bei den Wechseln auf der Bank immer wieder abgeholt. Da ist viel Kommunikation auf dem Platz gewesen, das hilft natürlich. Das haben die Jungs super geregelt und dadurch Stabilität hinbekommen."Über die jungen Spieler: "Wirklich alle super, extrem mutig. Sie gehörten heute durchweg zu den besseren Jungs. Das fand ich bärenstark, wie viel Qualität sie reingebracht haben. Ein paar Unterschied-Momente offensiv wie defensiv. Es ist schön, dass alle ihr Turnier-Debüt gefeiert haben. Du willst auch gar nicht das perfekte Spiel am ersten Spieltag. Wir sind eine Turnier-Mannschaft. Wir wollen uns weiterentwickeln und da steckt auch noch viel drin. Wir sind noch lange nicht am Limit."Über das Duell gegen Belgien am Montag: "Das ist das dickste Brett, das du im Moment bekommen kannst. Das ist die Nummer Eins der Welt. Die haben haushoch die Pro League gewonnen. Das ist das formstärkste Team der Stunde und sowieso super besetzt. Es ist eine unglaubliche Herausforderung, aber ich finde es auch schön in der Konstellation, in der wir sind. Eine Mannschaft, die Lust hat mutig zu sein, die im Aufbruch ist und dann zu sagen, wir fahren in eure Heimstätte und fordern euch mal richtig heraus. Flutlicht, volle Hütte, krasse Stimmung, da kommen wir ans Limit. Da freue ich mich uns richtig am Anschlag zu sehen. Dann wollen wir mal schauen, ob wir die Nummer Eins der Welt vielleicht ein bisschen umreißen können." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RFBSTXFSbFA5UTFWOGVycWRvSzRuTmpWVGxkdnU2Rzk5T0xSbzM1ZmI4Zz0=Spieltag 1 Frauen: Deutschland - Schottland 3:0 - Die Neuen bringen den PepAlle Tore der Partie im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RENhOVgvN243ZkRGZkErYW9qbk1wVFBIRXM5cm8yL1diczJicUVTa1NTcz0=Yani Thong eröffnet die WM für Deutschland mit einem sehenswerten Treffer zur 1:0-Führung gegen Schottland. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NmFSUGNuYzVyQk1YeEpjY25DcVR1dTF0NzB5VXdCaGM1L3hMcFRsZGpIST0=Anne Schröder, MagentaSport-Expertin, mit der Analyse: "Im 3.Viertel war ein kleiner Hänger drin, da hat Schottland mehr auf die Platte gebracht. Vielleicht ist da die Spannung ein wenig abgefallen mit der 2:0-Führung. Aber die haben sie im letzten Viertel wieder richtig gut hochgebracht. Die Neuen haben mir wahnsinnig gut gefallen. Es macht total Spaß, Frederieke Heusgen mit ihrer Technik zuzuschauen. Bei ihrer Technik geht mir das Herz auf, auch wie sie durch den Schusskreis tanzt. Yani Thong hat auch ein super tolles WM-Debüt gemacht, mit dem Tor gekrönt. Die jüngeren Spielerinnen haben den Pep reingebracht." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y096aVBqdTFyRnU3djFkVDh2L2orMHFBY2ZQOVlFc0JSdWZjdzNvVWFkWT0=Janneke Schopman, Bundestrainerin: "Wir sind gut drauf und waren bereit. Wir haben das gut gemacht, vor allem im 2. Viertel haben wir sehr gut Hockey gespielt und sehr schöne Tore geschossen. Ein Kritikpunkt ist vielleicht, dass wir nochmal zwei, drei Tore schießen müssen. 3:0 ist gut."Zu den Debütantinnen: "Ich war auch nervös. Vielleicht sieht man, dass Yani Zhong mal ein bisschen mehr Spannung hat. Aber wenn der Ball dann rollt, geht es weiter."Über Argentinien: "Wir wissen, was wir können. Argentinien ist gut, aber wir auch. Wir müssen unsere eigene Stärke nutzen und dann ist es nochmal wichtiger, dass wir gut verteidigen. Das wird eng und dann sind die Details entscheidend." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=L2hBUmJkUkMrNmI5NDN2d0tyd25pZjIvR3VLM21NamZWZ0cyMUtlVEdxZz0=Anne Schröder, MagentaSport-Expertin, über den deutschen Frauen-Kader: "Wenn eine Spielerin wie Selin Oruz aus dem Team rausgeht, fehlt ein Herz. Deswegen ist das jetzt eine andere Mannschaft, weil jetzt Stück für Stück die, die Schlüsselspielerinnen waren, rausgehen und die neue Generation ihren Platz bekommt. Die haben aber im letzten halben Jahr nochmal einen Wahnsinnsschritt gemacht haben, sich total entwickelt haben, gewachsen sind. Wir sehen hier wieder ein Stück weit reifere Mannschaft als vor einem Jahr." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=a21YQkJPY1hjcjUyd3IzQTZ3NkxMcm9mcVRQajh2MG5TV3d0QTZrT3BpWT0=Hockey-WM live bei MagentaSport:2. SpieltagMontag, 17.08.2026Ab 16.50 Uhr: Deutschland - Argentinien (Frauen)Ab 20.20 Uhr: Deutschland - Belgien (Männer)3. SpieltagMittwoch, 19.08.2026Ab 13.50 Uhr: Deutschland - USA (Frauen)Ab 16.50 Uhr: Deutschland - Frankreich (Männer)Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6334012