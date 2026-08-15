München (ots) -Der FC Bayern holt den Telekom Cup, gewinnt 3:1 gegen RB Leipzig - und im Mittelpunkt steht Jamal Musiala. Nach der Einwechslung (69.) trifft der 23-Jährige zuerst auf Vorlage von Neuzugang Ismael Saibari zum Endstand, bevor er kurz darauf sehr geschwächt das Feld verlassen muss. Manuel Neuer hofft auf Entwarnung: "Es wird sich gleich, später oder morgen zeigen, was rausgekommen ist. Aber wir drücken natürlich die Daumen." Auch Laimer und Kim mussten angeschlagen bei den Münchnern raus. Neuer findet: "Wir haben heute das Spiel verdient gewonnen und uns gut präsentiert."Positiv gestimmt ist Max Eberl für die neue Saison - im MagentaSport-Interview vor dem Telekom Cup: "Wir denken, dass wir besser aufgestellt sind. Lennart Karl ist ein Jahr weiter. Jamal und Phonzy kommen hoffentlich in ihre Leistungsstärke zurück, die sie vor den Verletzungen hatten. Wenn ich das alles zusammenzähle, brauchst du in der Champions League auch das letzte Quäntchen Glück. Das musst du dir erarbeiten. Aber ich glaube, dass wir sehr gut aufgestellt sind."Und während für die Münchener der Transfermarkt weitestgehend beendet ist, hat RB Leipzig noch viel Arbeit vor sich. Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer dementiert eine Einigung mit Racing Straßburg für Diego Moreira: "Wenn wir etwas zu vermelden haben - den Vollzug - würden wir das tun. Aber das ist nicht Stand der Dinge. Deshalb gibt es nichts zu vermelden, auch keine mündliche Einigung, keine schriftliche Einigung." Dazu hätten die Leipziger "sowohl auf der Zugangsseite als auch auf der Abgangsseite noch einiges zu tun, weil unser Kader im Moment noch zu groß ist. Wir haben eine Dreifachbelastung. Da brauchen wir vielleicht den ein oder anderen Spieler mehr. Aber klar ist auch: Wir müssen den Kader reduzieren, um auf ein gesundes Maß zu kommen." Trainer Demichelis befand nach dem 1:3 über seinen Ex-Klub: "Von nichts machen sie 3 Tore."Nachfolgend Clips und Stimmen zum Telekom Cup zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht es mit Fußball bei MagentaSport am Sonntag. Ab 13.15 Uhr trifft Hansa Rostock auf Waldhof Mannheim. Alle Spiele der 3. Liga zeigt nur MagentaSport live.FC Bayern - RB Leipzig 3:1 - FC Bayern holt den Telekom Cup und blickt optimistisch in die Saison: "Wir denken, dass wir besser aufgestellt sind"Spiel-Clips:Bitter für den FC Bayern! Konrad Laimer muss schon nach 10 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=U05ES0RUL2NhWFZNL2krcG1PSlJPbXdaajlLbEZmam1vYm1Pd2Q5UEpGWT0=Bayern führt! Luis Díaz, letzte Saison mit zwei Toren in drei Spielen gegen RB Leipzig, eröffnet den Telekom Cup. Der Clip dazu: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YVoxUnJHMjYzNEYrZkE5b2Q0bVRKSS9DcnhUQXNWZ2Q5czdLMkxERzhUQT0=Beste Chance der Leipziger in der 1. Halbzeit: Banzuzi verpasst mit dem Kopf nur knapp. clipro.tv/player?publishJobID=VDJiei9JRWgzZGFOcStTejZHakRndlNwNFVxNDYveVpBM3p6cktUVm1uOD0=Leipzig drückt, versemmelt doppelt und trifft doch noch 1:1: clipro.tv/player?publishJobID=M01DaFpsYmNzaFZLMExudGpiTFd3WWs2L29tMWVibXhZcmVHS0pTSVIyND0=Erstes FCB-Tor in der Arena - Brown schließt Top-Pass zum 2:1 ab, leicht abseitsverdächtig: clipro.tv/player?publishJobID=NElWV1I4YzJXLzd3RnBGNkRQSTdBdjRDVUJxamZYNzJJOUt5MndKbm1oWT0=Und auch Kim Min-Jae kann gut 20 Minuten vor Schluss nicht weitermachen. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=allZc2tXNlhMdk90ek8vbkphcUpGdGwvaGlEano2OTBUaW1rYzcwNXA2QT0=Da ist er! Ismael Saibari wird für die letzten 20 Minuten eingewechselt und gibt sein Debüt in der Allianz Arena! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=SzM4RUlTdGN6L2VqMFBYUWMwYWdJRmNPZ1ZXQ2x3QWlrTGpXMmpGVUpIcz0=Traumeinstand für Ismael Saibari! Der Neuzugang legt bei seinem Debüt für Jamal Musiala auf: clipro.tv/player?publishJobID=TkhmRDBPMjA3T2QvY1hSLzVVN2Q1bEI4aWE5L2dNTktJbUxHdXNGeXAwVT0=Der FC Bayern hat den Telekom Cup! Manuel Neuer nimmt die Trophäe entgegen. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=dzRTaU4rZ1NabFlJZ2pKTVBBMGZOTWVQZHJockFLMzI2RWwvVkJRNlUyRT0=Stimmen zum Spiel: "Wir haben heute das Spiel verdient gewonnen und uns gut präsentiert"Manuel Neuer, Kapitän FC Bayern, zur Vorbereitung: "Erstmal muss ich sagen, dass es sich gut anfühlt. Jedes Testspiel ist ernst zu nehmen, egal gegen welche Mannschaft wir spielen. Wir haben in Asien gegen Aston Villa gespielt. Da sind wir auch schon echt überzeugend auf dem Platz gestanden. Heute auch wieder. Es gab viele Wechsel. Der Trainer hat versucht, den Spielern so ein bisschen Spielzeit zu geben, dass alles dosiert wird. Wir haben heute das Spiel verdient gewonnen und uns gut präsentiert."...zum Schockmoment um Jamal Musiala: "Ich bin auch am weitesten davon entfernt. Es wird sich gleich, später oder morgen zeigen, was rausgekommen ist. Aber wir drücken natürlich die Daumen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UGM2RFQwVjJjNGViVTNoWnYxUjF0aTBialMwRzhsSHdqQ3E1dzFsdXZsdz0=Rocco Reitz, Spieler RB Leipzig: "Vor allem für mich nach der ganzen Geschichte wieder auf dem Platz zu stehen, bei so einer Hitze für 30 Minuten als Einwechslung. Es hat schon viel in sich gehabt, es ging viel hin und her. So soll es sein." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=N05PTzVBKzNlYTdHWVM3d3kzNS9sd1dVTHMrVUduZk04aEZCR0h2WEduTT0=Martín Demichelis, Trainer RB Leipzig: "Wir haben das Spiel gesehen. Gegen Bayern ist es immer schwer, doppelt schwer in diesem brutalen Stadion. Ich glaube, wir haben am Anfang gut gestanden, nach dem Billardtor, das wir bekommen haben. Die Richtung, die wir am Anfang gehabt haben, haben wir ein bisschen verloren. Gegen Bayern ist es schwer, über 90 Minuten ein gutes Pressing zu machen. Aber ich bin sehr zufrieden, weil wir eine gute Phase gehabt haben. Selbstverständlich wollen wir Tore schießen, nach vorne mehr Chancen kreieren. Aber dafür musst du hinten solide sein. Heute haben wir drei Tore bekommen. Aber Bayern ist so. Von nichts, mit so brutalen Spielern und so viel Qualität, machen sie einfach Tore. In der 2. Halbzeit haben wir sehr gut gestanden und unsere Chancen gehabt. Wir fliegen zufrieden nach Leipzig nach einem guten Test." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RDBpL3paMGgrSVcyUytFVmtDM1lyZDRaQ1RJMjJvMHhPOU1mT3FLUi9Jbz0=Stimmen vor dem Spiel:Vincent Kompany, Trainer FC Bayern, vor dem Spiel über die Aufteilung im Tor zwischen Manuel Neuer und Jonas Urbig: "Wir haben von Anfang an super deutlich mit Manu kommuniziert und super deutlich mit Jonas Urbig. Unsere interne Kommunikation ist das wichtigste. Jonas wird dieses Jahr wieder seine Minuten bekommen. Das ist Teil seiner Entwicklung, Teil dessen, was er hoffentlich in Zukunft für uns werden muss. Manu ist unsere Nummer 1. Auch ganz deutlich. Das ist für uns eine gute Konstellation. Hoffentlich klappt das wie in der letzten Saison und wir können noch Schritte machen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SFpSVUdwVXJrbEkyTEdkWTNweWhwRFNSNVFHVFZFaktkbVRQVG1KSFlSbz0=Max Eberl, Sportvorstand FC Bayern: "Man hat auch darüber geredet, was meine Zukunft betrifft. Das wird sich am langen Ende Ende August klären. Dann schauen wir, wie es weitergeht."...über den Kader für die neue Saison: "Erstmal müssen wir das wieder bestätigen. Wir müssen wieder in diesen Flow reinkommen, den wir uns letztes Jahr erarbeitet haben. Wir haben letztes Jahr das erste Spiel gegen Leipzig gehabt. Das war sofort ein 6:0. Dann hat dieser Flow angefangen. Den müssen wir uns wieder erarbeiten. Das ist alles andere als selbstverständlich. Wir haben die Messlatte hochgelegt. Aber die wollen wir wieder erreichen."...über den Kader mit den Neuzugängen Nathaniel Brown und Ismael Saibari: "Sie geben dem Kader noch mehr Variabilität, weil Nene auf der linken Seite und rechten Seite spielen kann. Er kann im Zentrum spielen. Wir kriegen vielleicht Phonzy (Davies) als Backup für Lucho (Díaz) frei. Mit Ismael haben wir einen Spieler, der vorne alle Positionen spielen kann, der eine andere Art des Fußballs mit reinbringen kann. Man hat es bei der WM gesehen. Man hat es gegen uns mit PSV in der Champions League gesehen. Wir denken, dass wir besser aufgestellt sind. Lennart Karl ist ein Jahr weiter. Jamal und Phonzy kommen hoffentlich in ihre Leistungsstärke zurück, die sie vor den Verletzungen hatten. Wenn ich das alles zusammenzähle, brauchst du in der Champions League auch das letzte Quäntchen Glück. Das musst du dir erarbeiten. Aber ich glaube, dass wir sehr gut aufgestellt sind." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TS9DdEs4dHlwWWV5OUVJK3g4L2dLN3d0YWU5NnRtVUZIaGo1b2Z2THRSMD0=Martín Demichelis, Trainer Leipzig, über einen Transfer des Hoffenheimers Fisnik Asllani: "Es tut weh, dass Yan Diomande gegangen ist. Aber wir sind mit Marcel Schäfer in täglichem Kontakt. Wir sind in diesem Transferfenster immer noch dran. Er hat noch Arbeit. Wir müssen noch ein paar Spieler holen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MU5FcDZ6TVNqZXNSbWVkbmN1VWxCdjJnL3BJQkJSNUNnNDgwVmMrTTQ1TT0=Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport RB Leipzig, in der Halbzeit über einen Transfer des Straßburgers Diego Moreira und ob es eine mündliche Einigung gibt: "Nein. Ich kann das nicht bestätigen. Grundsätzlich kommentieren wir keine Gerüchte. Ich glaube, dass birgt sich nicht, weil alle, über die es Gerüchte gibt, bei anderen Klubs unter Vertrag sind. Wir tun das so. Ich möchte auch nicht, dass andere Klubs über unsere Spieler sprechen. Wenn wir etwas zu vermelden haben - den Vollzug - würden wir das tun. Aber das ist nicht Stand der Dinge. Deshalb gibt es nichts zu vermelden, auch keine mündliche Einigung, keine schriftliche Einigung."...über den Leipziger Transfermarkt: "Den Kader komplett zu haben, ist grundsätzlich immer das Bestreben. Aber in einem Jahr, in dem die Weltmeisterschaft ist, geht der Markt immer sehr, sehr spät los. Wir haben sowohl auf der Zugangsseite als auch auf der Abgangsseite noch einiges zu tun, weil unser Kader im Moment noch zu groß ist. Wir haben eine Dreifachbelastung. Da brauchen wir vielleicht den ein oder anderen Spieler mehr. Aber klar ist auch: Wir müssen den Kader reduzieren, um auf ein gesundes Maß zu kommen."...über Martín Demichelis: "Martín ist immer mitten auf dem Platz, sehr lautstark, sehr emotional. Er ist immer dabei. Da merkt man vielleicht auch noch, dass er selbst vor nicht allzu langer Zeit hier noch gespielt hat. Wir profitieren selbst von seinen Erfahrungen, die er als Spieler aber auch als Trainer gesammelt hat. Er hat bei absoluten Topklubs in beiden Funktionen gearbeitet. Wir wollen natürlich profitieren und gemeinsam mit ihm unsere Mannschaft entwickeln, unseren Klub entwickeln und erfolgreich sein." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=L3VFbVk0K1RVdHFMT1dpM1FJU1NDaFcyRXJJUWpmcnRqaFpHdDY3b3lvbz0=Stefan Effenberg, MagentaSport-Experte, über Martín Demichelis: "Er hat in den Vereinen, in denen er gearbeitet hat, Spuren hinterlassen, als Spieler, aber auch rein menschlich. Er war auch ein Führungsspieler beim FC Bayern. Er war enorm wichtig in der Zentrale, hat sich dann auch hier in München weitergebildet. Wenn du dieses Umfeld hast und das im Gepäck hast, ist die Tür offen, dass du auch ein großer Trainer wirst. Man kann ihn vielleicht ein bisschen mit Kompany vergleichen. Viele haben gedacht: Hm, ob das wohl funktioniert und ob das gelingen wird? Kompany hat das bei Bayern München geschafft. Das wünsche ich Demichelis bei RB Leipzig auch." Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=dUVzMkx5T3R1ZWVISTRaSkhUVHZFdmVSU1JkNjl5NEVMdGN3UTJHWDhGaz0=Fußball live bei MagentaSport(alle Infos zum Programm und weitere Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magentasport.de)3. Liga | 2. SpieltagSonntag, 16.08.2026ab 13.15 Uhr: Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheimab 16.15 Uhr: SSV Jahn Regensburg - 1. FC Saarbrückenab 19.15 Uhr: VfB Stuttgart II - FC Viktoria Köln3. Liga | 3. SpieltagFreitag, 28.08.2026ab 18.45 Uhr: Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart IISamstag, 29.08.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: MSV Duisburg - Würzburger Kickers, Alemannia Aachen - SV Meppen, SC Verl - SC Fortuna Köln, SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen, SG Sonnenhof Großaspach - FC Ingolstadt 04ab 16.15 Uhr: TSG Hoffenheim II - SSV Jahn RegensburgSonntag, 30.08.2026ab 13.15 Uhr: 1. FC Saarbrücken - Hansa Rostockab 16.15 Uhr: TSV Havelse - SV Waldhof Mannheimab 19.15 Uhr: FC Viktoria Köln - SC Preußen MünsterPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6334010