Wir glauben, dass der starke Anstieg der Investitionen in KI-Infrastruktur eher eine strategische Notwendigkeit als eine optionale Wachstumsinitiative widerspiegelt. KI-Fähigkeiten gewinnen für die Wettbewerbsfähigkeit in den Bereichen Cloud-Dienste, Unternehmenssoftware, Suchmaschinen und Verbraucheranwendungen zunehmend an Bedeutung, was zu anhaltenden Investitionen im gesamten Technologie-Ökosystem führt. von Wenli Zheng, Portfoliomanager bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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