Nachdem Honda seinen Plan für milliardenschwere Elektroauto-Investitionen in Kanada 2025 bereits für etwa zwei Jahre auf Eis gelegt hatte, hat das Unternehmen nun laut einem Medienbericht beschlossen, das Projekt auf unbestimmte Zeit auszusetzen - und Gespräche mit der kanadischen Regierung aufgenommen. Eine vollständige Einstellung des Projekts stehe zur Debatte, je nachdem, wie sich die nordamerikanische Politik in Bezug auf Elektrofahrzeuge entwickelt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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