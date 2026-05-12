Die Welt wandelt sich immer schneller: Während die erste Phase der Dekarbonisierung in erster Linie von erneuerbarer Energie aus Wind- und Solarkraft geprägt war, hat der beispiellose Aufstieg der KI-Modelle eine Schwäche dieser Strategie offengelegt: den Mangel an CO2-freier Grundlast. Aus diesem Grund entwickeln sich heute Allianzen zwischen den Technologiegiganten des Silicon Valley und den Rohstoff-Pionieren des kanadischen Athabasca-Beckens. Das Ziel: Die Zukunft der digitalen Infrastruktur absichern. Die globale Energielandschaft befindet sich damit an einem Wendepunkt, an dem die rein ideologische Debatte einer harten ökonomischen Realität weicht. Während die Jahre nach dem Pariser Abkommen von ambitionierten Zielen geprägt waren, steht das aktuelle Jahrzehnt im Zeichen industrieller Souveränität und Rentabilität. Wir zeigen Chancen auf.Den vollständigen Artikel lesen ...
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