Im Express-Service vom 22. April hatten wir uns unter anderem mit PNE (ISIN: DE000A0JBPG2) beschäftigt. Der Titel lautete: "Jetzt auf den Turnaround setzen?"Worum es damals gingWir hatten auf die Zeit nach dem Kurs-Hoch im Jahr 2022 hingewiesen - für Aktionäre war diese Phase alles andere als erfreulich.Zudem haben wir die Erholung thematisiert, die seit dem Tief Ende März im Chartbild zu erkennen war.Unser Fazit"Der Abwärtstrend der vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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