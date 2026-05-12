Im Express-Service vom 22. April hatten wir uns unter anderem mit PNE (ISIN: DE000A0JBPG2) beschäftigt. Der Titel lautete: "Jetzt auf den Turnaround setzen?"Worum es damals gingWir hatten auf die Zeit nach dem Kurs-Hoch im Jahr 2022 hingewiesen - für Aktionäre war diese Phase alles andere als erfreulich.Zudem haben wir die Erholung thematisiert, die seit dem Tief Ende März im Chartbild zu erkennen war.Unser Fazit"Der Abwärtstrend der vergangenen ...

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