Mitteilung der Energiekontor AG:

Energiekontor startet planmäßig ins Geschäftsjahr 2026 - operative Fortschritte bestätigen robuste Basis für weiteren Jahresverlauf

- Hohe operative Aktivität in Projektentwicklung und Eigenbestand

- Weitere Financial Closes und Baufortschritte im ersten Quartal 2026 erzielt

- Marktumfeld weiterhin anspruchsvoll - zunehmende Visibilität im Jahresverlauf erwartet

- Technologische Weiterentwicklungen unterstützen effizienten Parkbetrieb

Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, ist planmäßig ins Geschäftsjahr 2026 gestartet. Trotz eines weiterhin anspruchsvollen Markt- und Wettbewerbsumfelds entwickelt sich das operative Geschäft im Rahmen der Erwartungen. Vor diesem Hintergrund bestätigt der Vorstand der Energiekontor AG die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026.

Im ersten Quartal ...

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