Liebe Anleger, dieser Feiertag hat es in sich - ein Termin in Peking könnte alles verschieben.An Christi Himmelfahrt bleibt der deutsche Handel zwar offen, doch die Liquidität dürfte dünn bleiben - während die Welt nach Peking blickt, wo US-Präsident Trump zu Staatschef Xi reist und neue Zoll- sowie Technologiekonflikte austariert werden. In London öffnen Burberry, National Grid, Aviva und 3i Group ihre Bücher, in Tokio liefern Honda und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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