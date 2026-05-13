Blue Moon Metals verkündet Investitionsentscheidung für den Bau seines Nussir-Projektes
© 2026 Swiss Resource Capital
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|6,100
|6,300
|19:31
|6,200
|6,300
|19:28
Blue Moon Metals verkündet Investitionsentscheidung für den Bau seines Nussir-Projektes
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|18:46
|Blue Moon Metals verkündet Investitionsentscheidung für den Bau seines Nussir-Projektes
|Blue Moon Metals verkündet Investitionsentscheidung für den Bau seines Nussir-Projektes
► Artikel lesen
|18:46
|Blue Moon Metals Announces Investment Decision for the Development of Its Nussir Project
|Blue Moon Metals Announces Investment Decision for the Development of Its Nussir Project
► Artikel lesen
|Di
|Blue Moon Metals Inc (3): Blue Moon Metals five-million-share private placement
|Do
|Blue Moon Metals Inc (3): Blue Moon Metals closes financings for $156.25-million
|Do
|Blue Moon Metals Inc (3): Blue Moon Metals $106.25-million prospectus offering
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BLUE MOON METALS INC
|6,200
|+4,20 %