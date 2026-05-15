Mit dem Quantum Computing Index ging es zuletzt wieder deutlich nach oben. Diese Entwicklung liegt aktuell eher weniger an Kurssprüngen von "Pure-Playern" wie etwa D-Wave Quantum oder Rigetti Computing, sondern an der anhaltenden Rally von US-Technologieriesen wie beispielsweise Alphabet, Intel oder Nvidia. Denn diese verteuerten sich zuletzt allesamt deutlich. Nvidia stieg auf ein neues Rekordhoch, denn es gibt erste Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Die USA haben zehn chinesischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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