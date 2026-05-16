Aurubis profitierte zuletzt nicht nur von unternehmensspezifischen Fortschritten, sondern auch vom insgesamt freundlichen Umfeld bei Metallen. Mit dem Call-Optionsschein MN1N87 auf die Aurubis-Aktie ergab sich in unserem Depot ein Plus von 101,51 %. Entscheidend war dabei, dass der Markt wieder stärker auf die Rolle von Aurubis als Profiteur eines festen Metallmarkts blickte. Wenn Kupfer, Edelmetalle und metallnahe Rohstoffe gesucht sind, rückt auch ein Unternehmen wie Aurubis in den Fokus, weil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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