Die Aktie von Jenoptik (ISIN: DE000A2NB601) legte im Wochenverlauf um 24,15 Prozent zu und war damit der stärkste Wert im TecDAX. Zum Handelsschluss am Freitag notierte sie bei 44,52 Euro. Ihr Wochenhoch erreichte sie am Donnerstag im Xetra-Handel bei 46,00 Euro.Status Aktuell ist die Aktie keine laufende RuMaS-Empfehlung. Ob ein Einstieg für Sie sinnvoll ist, sollten Sie anhand Ihrer persönlichen Anlagestrategie entscheiden. Wenn Sie unsere Einschätzung ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.