Die Aktie von Jenoptik (ISIN: DE000A2NB601) legte im Wochenverlauf um 24,15 Prozent zu und war damit der stärkste Wert im TecDAX. Zum Handelsschluss am Freitag notierte sie bei 44,52 Euro. Ihr Wochenhoch erreichte sie am Donnerstag im Xetra-Handel bei 46,00 Euro.Status Aktuell ist die Aktie keine laufende RuMaS-Empfehlung. Ob ein Einstieg für Sie sinnvoll ist, sollten Sie anhand Ihrer persönlichen Anlagestrategie entscheiden. Wenn Sie unsere Einschätzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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