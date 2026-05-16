Die Aktie von Infineon Technologies (ISIN: DE0006231004) legte in der Kalenderwoche 20 um 5,72 Prozent zu und war damit der stärkste Wert im DAX. Zum Handelsschluss am Freitag notierte sie bei 65,19 Euro. Ihr Wochenhoch erreichte sie am Donnerstag im Xetra-Handel bei 68,48 Euro.StatusDie Aktie bleibt eine laufende RuMaS-Empfehlung. Ob ein Einstieg für Sie sinnvoll ist, entscheiden Sie bitte auf Basis Ihrer persönlichen Anlagestrategie. Wenn Sie unsere ...

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