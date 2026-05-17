Bei diesem RuMaS-Trading-Tipp lag der maximal erzielte Gewinn bei 63,10 Prozent und übertraf damit das zuvor genannte Kursziel deutlich. Diese Entwicklung zeigt, dass sich der Hinweis in diesem Fall besonders positiv entfaltet hat. Vor diesem Hintergrund wurde das Kursziel nun auf 4,50 USD angehoben.Zur Erinnerung: Bereits am 23. April hatten wir auf die Chance bei Plug Power mit der ISIN US72919P2020 aufmerksam gemacht und dabei zugleich auf das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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