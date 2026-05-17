In letzter Zeit bin ich durch Studium und Arbeit leider kaum dazu gekommen, einen neuen Artikel für Tims Blog zu schreiben. Jetzt habe ich mir abends endlich mal wieder Zeit genommen, ein Depotupdate zu schreiben. An der Börse ist in der Zwischenzeit einiges passiert - und auch in meinem Depot hat sich viel getan. Dieser Bericht ist von Nikos Deiters, der ein duales Studium bei Boerse.de in Rosenheim absolviert. Das Jahr 2026 startete wieder turbulent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer