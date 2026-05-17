Die Deutsche Telekom ISIN: DE0005557508 ist gut in das Jahr 2026 gestartet und kommt auch in einem unruhigen Marktumfeld solide voran. Im ersten Quartal stieg der Umsatz aus dem laufenden Geschäft um 4,7 Prozent auf 29,9 Milliarden Euro. Der operative Gewinn verbesserte sich um 7,5 Prozent auf 11,5 Milliarden Euro, und der freie Mittelzufluss lag mit 5,7 Milliarden Euro leicht über dem Vorjahreswert. Unter dem Strich verdiente der Konzern mit 2,6 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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