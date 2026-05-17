Die Deutsche Telekom ISIN: DE0005557508 ist gut in das Jahr 2026 gestartet und kommt auch in einem unruhigen Marktumfeld solide voran. Im ersten Quartal stieg der Umsatz aus dem laufenden Geschäft um 4,7 Prozent auf 29,9 Milliarden Euro. Der operative Gewinn verbesserte sich um 7,5 Prozent auf 11,5 Milliarden Euro, und der freie Mittelzufluss lag mit 5,7 Milliarden Euro leicht über dem Vorjahreswert. Unter dem Strich verdiente der Konzern mit 2,6 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.