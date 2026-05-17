Seit dem Kursausschlag am 27. April bis auf 51,70 Euro am Handelsplatz Xetra ist es um die Nordex Aktie (ISIN: DE000A0D6554) etwas ruhiger geworden. An diesem Tag hatte das Unternehmen solide Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt und dabei die Marge im Vergleich zum Vorjahr weiter verbessert. RuMaS hatte den Einstieg bei Nordex bereits vor gut einem Jahr vorgeschlagen, seither wurde das Kursziel mehrfach angehoben.Auch Analysten passen ihre ...

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