Im freundlichen Marktumfeld legt die Nordex-Aktie am Dienstag wieder den Vorwärtsgang ein. Trotz der starken Zahlen zuletzt kämpft der Turbinenbauer aber weiter mit dem nachhaltigen Sprung zurück über die 40 Euro-Marke. Neue Großaufträge aus den USA könnten dem MDAX-Titel dabei entscheidende Impulse verschaffen.Drei neue Großaufträge hat Nordex laut Konzernmitteilung aus den USA erhalten, die eine Gesamtkapazität von mehr als 480 Megawatt haben. Das entspricht alleine rund 15 Prozent des gesamten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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