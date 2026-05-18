Für Mountain Alliance ist es das perfekte Szenario: Rund ein halbes Jahr, nachdem die Münchner Beteiligungsgesellschaft im November 2025 mit der Destinus Group ihr erstes Defence-Investment offiziell eingegangen ist, bereitet sich das Drohnen- und Marschflugkörper-Startup offenbar auf seinen Börsengang vor. Zumindest scheint ein Listing eine valide Option, um die weitere operative Entwicklung von Destinus voranzutreiben. Hierzulande ist das formal in den Niederlanden ansässige Unternehmen spätestens durch das kürzlich kommunizierte Joint-Venture mit Rheinmetall zur Herstellung von Raketensystemen bekannt geworden. Dem Vernehmen nach soll die Bewertung von Destinus momentan bei rund 1 Mrd. Dollar (858 Mio. Euro) liegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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