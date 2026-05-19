Der DAX schloss die Vorwoche tief im Minus ab, konnte die Woche aber am gestrigen Montag deutlich freundlicher starten. Belastend wirkten sich zuletzt der Margendruck bei deutschen Industrietiteln, ein schwaches China-Geschäft und Unsicherheiten durch US-Zölle aus. Auch gegenüber der NASDAQ hinkt der DAX seit Jahresanfang 2026 deutlich hinterher und macht bisher auch keine Anstalten, diese Unterperformance wieder aufholen zu wollen. Interessant sind aber folgende Werte, die gerade ihren Boden ausgebildet, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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