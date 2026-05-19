Anleihegläubiger sollen in schriftlichem Verfahren abstimmen
Die LR Health & Beauty SE hat einen weiteren zentralen Schritt ihrer angekündigten finanziellen Restrukturierung eingeleitet. Ziel ist eine umfassende Neuordnung der Kapitalstruktur, die bereits eng mit wesentlichen Anleihegläubigern sowie dem bisherigen Aktionär abgestimmt wurde. Im Rahmen eines schriftlichen Abstimmungsverfahrens sollen nun die Inhaber des Nordic Bonds 2024/28 (ISIN: NO0013149658) über die vorgesehenen Maßnahmen entscheiden. Nach Unternehmensangaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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