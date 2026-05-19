Angesichts schwankender Grünstromproduktion gehört der Kombination von Photovoltaik und Batteriespeichern die Zukunft. aream setzt daher auf Hybridlösungen: "Sie steigern die Wirtschaftlichkeit, stabilisieren das Stromnetz und sichern Erlöse trotz volatiler Strompreise", sagt Patrick Lemcke-Braselmann, CEO der aream Group. aream treibt die Transformation seiner Photovoltaikprojekte voran: Grundsätzlich werden alle neuen PV-Anlagen in den nächsten drei Jahren mit in Summe mehr als 1,2 GWp als Hybridprojekte realisiert, um erzeugten Grünstrom flexibler nutzen zu können. Schließlich produzieren Photovoltaikanlagen den Großteil ihres Stroms in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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