Nächste reconcept-Anleihe - Angebotsfrist startet sofort

Die reconcept Gruppe hat mit der "reconcept WindEnergie Deutschland I" (ISIN: DE000A460JX9) erneut eine grüne Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro aufgelegt. Emittentin des Wertpapieres ist die reconcept Windenergie Deutschland GmbH. Die siebenjährige Anleihe 2027/34 ist mit einem festen Zinskupon von 7,25 % p.a. (halbjährliche Auszahlung) ausgestattet und dient der Finanzierung von Windenergieprojekten in Deutschland.

Der Emissionserlös soll dabei insbesondere für den Erwerb von Projektrechten, die Entwicklung neuer Windparks sowie das Repowering bestehender Windenergieanlagen eingesetzt werden. Ergänzend können auch Batterieenergiespeicher integriert werden. Regional liegt der Fokus laut reconcept auf Nord- und Ostdeutschland. Die Projekte werden von reconcept in der Regel bis zur Baureife entwickelt, bevor sie an Investoren oder Betreiber veräußert werden.

HINWEIS: Die Anleihe ...

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