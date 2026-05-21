Mitteilung der HMS Bergbau AG:
HMS Bergbau schließt exklusive Abnahmevereinbarung für Chromerze mit südafrikanischer Minengesellschaft- Offtake Agreement mit der börsennotierten Mantengu Ltd. umfasst die komplette Abnahme der Chromerzförderung der produzierenden Mine Langpan in Südafrika - Abnahmevereinbarung mit Laufzeit von mindestens 8 Jahren - Produktionskapazität der Mine liegt im Bereich von 40.000 Tonnen Chromerze im Quartal - Weltweite Nachfrage nach Chrom steigt kontinuierlich
Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110, "HMS"), ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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