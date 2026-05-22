Die nächste große Börsenrally könnte aus völlig unterschiedlichen Zukunftsmärkten entstehen. Während steigende Verteidigungsausgaben weltweit einen historischen Investitionsboom im Rüstungssektor auslösen, entwickelt sich die Bekämpfung von Methanemissionen durch staatliche Fördermilliarden zu einem gigantischen Wachstumsmarkt. Gleichzeitig könnten sinkende Zinsen und eine Stabilisierung der Wirtschaft den angeschlagenen Immobilien- und Renovierungssektor wieder massiv beleben. Ob Sicherheit, Umwelttechnologie oder Konsum - mehrere Megatrends treffen aktuell gleichzeitig aufeinander und schaffen ein explosives Umfeld mit enormem Kurspotenzial für die kommenden Jahre.Den vollständigen Artikel lesen ...
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