Megatrends wie die Energiewende und der Ausbau von KI-Rechenzentren dominieren nach wie vor das Börsengeschehen. Dieser Wandel erfordert massive Investitionen in kritische Rohstoffe und den Aufbau von Infrastruktur. Der folgende Bericht analysiert drei profitversprechende Unternehmen, die genau an diesen strukturellen Engpässen ansetzen. Ob als globaler Basisversorger für essenzielle Metalle mit ordentlicher Dividende oder als spezialisierter Problemlöser beim Sanieren alter und dem Bau neuer Energienetze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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