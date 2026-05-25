Die Technologiebörse Nasdaq liefert Rekord um Rekord. Auch der DAX liegt nahe seines Höchstkurses. Doch das Schwergewicht SAP hinkt ebenso wie Adobe unter den US-Techs. Technologische Revolutionen waren in den vergangenen Jahren ein verlässlicher Renditetreiber: Netflix erfand fernsehen neu, Amazon hat den Einzelhandel umgebaut, Tesla der Autoindustrie das Fürchten gelehrt. Nun steht mit der Künstlichen Intelligenz die nächste Umwälzung auf dem Programm. Und wie so oft gilt: Erst jubeln die Märkte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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